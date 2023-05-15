«Ни себе, ни мне»: ВСУ подожгли многоэтажку с людьми перед отступлением

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

Боевики заминировали выход из горящего здания и попытались сжечь людей заживо.

Перед уходом из определенной части Артемовска (украинское название — Бахмут — Прим. ред.) националисты ВСУ устроили пожар в пятиэтажном доме, где находилось гражданское население. Люди скрывались в подвале. Об этом сообщил житель города Олег Корнеев, которого уже эвакуировали из зоны боевых действий.

«Все подъезды с первого по пятый этаж горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли, не выпускали нас (ВСУ — Прим. ред.)», — приводит издание РИА Новости.

По словам Корнеева, боевики Украины заминировали вход. Когда мирные жители хотели выйти из горящего дома, то украинские националисты пытались стрелять по ним, делая выход из здания опасным для жизни.

«Во-первых, мы уже знали, что там (на входе в подвал) мина. И стреляли везде — нельзя было выйти», — сказал напуганный житель Артемовска.

К слову, бои в Артемовске продолжаются до сих пор. Украинские националисты боятся российских танков. Боевики ВСУ буквально в ужасе, потому что эти танки постоянно обстреливают их. Как отмечал 5-tv.ru, теперь военная техника ВС РФ снится в кошмарах противнику.