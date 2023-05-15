Дети в грязи: Самойлова на фоне проверок блогеров поехала копать картошку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Samoylova Oxana; Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru

Знаменитость увезла детей на природу и вся измотанная вышла на связь с поклонниками.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова на время отбросила в сторону люксовые вещи и дорогие развлечения. Теперь блогер наслаждается размеренной жизнью на даче у родственников. Она опубликовала видео в соцсетях, на котором в растянутой домашней одежде и галошах трудится на картофельных грядках.

«Доброе дачное утро! Мы уже на раскопках, картофельных. Давид, покажи как ты работаешь. Молодец, работает! Подмога приехала. Сейчас начинаем копать картошечку, сажать картошечку», — заявила Самойлова, обращаясь к трехлетнему сыну Давиду.

На кадрах видно, что семья морально готовится к предстоящему труду. При этом критики звезды связали ее новое увлечение с желанием публично отдалиться от роскоши, ведь недавно у налоговой появились вопросы к Самойловой о том, все ли налоги она платит.

Однако знаменитость старается всячески показать свою любовь к дачным посиделкам. По ее словам, нет ничего прекраснее такого времяпровождения.

«Всей толпой даже огород копать весело. Я так рада, что мои дети валяются в грязи, собирают жуков, носятся босиком, едят с грядки и так счастливы в этом. Для них нет места прекраснее, чем дача бабушки с дедушкой», — отметила звезда.

Стоит отметить, что налоги Самойлова все-таки заплатила: всего в казну от нее поступило 50 миллионов рублей. Возможно, теперь у налоговиков больше нет вопросов к жене рэпера Джигана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько Оксана Самойлова и телеведущая Ксения Бородина тратят на одежду.

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