Сборная России по тайскому боксу вернулась в Москву после победы на ЧМ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Максим Богодвид; 5-tv.ru

В Бангкоке российские спортсмены выиграли 26 медалей, 11 из них — золотые.

Сборная России по тайскому боксу вернулась в Москву после триумфа в Бангкоке! Наши спортсмены ехали на юбилейный, 20-й, чемпионат мира только побеждать. Чтобы стать лучшей в мире, Марии Климовой нужны были четыре победы на чемпионате. С задачей справилась на отлично. В руках золотая медаль, а на лице — ни единого синяка.

«Тренировки, обще накопленная усталость разбитые ноги. Это все накопилось. И вот когда я выиграла и мне подняли руки — я выдохнула: «Ура, я могу быть свободна», — рассказывает двукратная чемпионка мира по тайскому боксу Мария Климова.

Всего наши спортсмены выиграли 26 медалей. Больше нет ни у одной сборной — а их в этом году было полторы сотни. Как обычно праздник спорта попытались испортить политики. На награждении не поднимали флаг России и не звучал национальный гимн. Наши бойцы выступали в нейтральном статусе. Но благодаря преданным болельщикам не забывали, откуда родом крепкие парни и девушки.