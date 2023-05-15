Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Достаточно было одного прямого попадания для детонации всего запаса националистов.

Российские военнослужащие разнесли склад боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении. У «Известий» есть эксклюзивные кадры операции.

Разведка обнаружила хранилище, координаты были переданы артиллерии, которая успешно поразила цель. В результате уничтожено огромное количество оружия и боеприпасов. Достаточно было одного прямого попадания для детонации всего запаса.

Украинские подразделения попытались покинуть опасное место, но также были разбиты силами российской артиллерии.