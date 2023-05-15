Жертвами становятся тысячи: что происходит с электросамокатами в России

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Инспекторы ГИБДД считают, что штрафы в этой сфере пока не работают.

За пять неполных месяцев этого года в ДТП с самокатами погибли 63 человека — и это данные только по Москве. Каждый год жертвами неаккуратного вождения и обращения с двухколесными средствами передвижения становятся тысячи людей. В ГИБДД говорят, что почти в каждом случае вина лежит именно на водителе самоката. Столичные полицейские отправились в рейд по нарушителям, с ними был и корреспондент Дмитрий Юзупчук.

По «зебре» на полном ходу с малолетним ребенком отец на электросамокате спешит по делам. Семейный выходной в Северной столице прерывает внедорожник, сбивая обоих — они остались целы, но получили ссадины.

А в Волгограде девочка-подросток, не обращая внимание на пешеходов, едет на уроки. Под колеса увесистого самоката попадает пенсионерка. После встречи с таким транспортом старушка попала в больницу с переломом. Каждый эпизод — это нарушение элементарных правил.

При этом в Ярославле мужчина промчался по «зебре» не спешившись, что является нарушением. Оспаривать штраф ему вздумалось на месте, но незнание закона не освобождает от ответственности.

Штраф 800 рублей — это больше профилактика, чем наказание, считают инспекторы. Отслеживать нарушителей и вести их статистику — задача практически невыполнимая.

«Самые распространенные нарушения — это передвижение на средствах индивидуальной мобильности по проезжей части при наличии тротуаров, также пересечение проезжей части по пешеходному переходу», — говорит инспектор ДПС по Ярославской области Сергей Выборов.

Два или четыре колеса, на бензине или электричестве — закон един для всех. В марте этого года вступил в силу свод правил для «самокатчиков». Основные требования к пользователям: не выпивать, не превышать скорость и внимательно смотреть под колеса.

«Лицо передвигающиеся на СИМ может передвигаться по тротуарам, велодорожкам в условиях того, что масса СИМ не превышает 35 килограммов, мощность не составляет более 250 ват, скорость не более 25 километров в час», — сказала инспектор пропаганды безопасного дорожного движения по Екатеринбургу Наталья Полыгалова.

Однако главными нарушителями правил являются доставщики. За время дежурства на дорогах Москвы сотрудники остановили более десяти нарушителей, часть из них получили штрафы, а кого-то отпустили под честное слово.

Зачастую нарушения влекут за собой тяжелые последствия, а поправки в законе для транспорте на электроприводе — это и есть подушка безопасности для «самокатчиков», которой по факту у них нет.