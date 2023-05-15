Высокая явка: как прошли выборы президента Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Davide Bonaldo; .5-tv.ru

Окончательные результаты голосования еще не объявлены.

В Турции в эти минуты считают голоса на президентских выборах. Два основных кандидата — действующий глава государства Реджеп Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Еще несколько часов назад предварительную победу одерживал Эрдоган, но сейчас ситуация меняется каждую минуту. Актуальные данные у корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

«Тяжелее всего здесь, конечно, местной полиции. Сложно представить, что в каком-нибудь другом городе разрешали бы так зажигать фаеры прямо на дороге, перегораживать ее и создавать аварийную обстановку. Но местные, стамбульские, смотрят, но не вмешиваются», — рассказывает журналист.

По флагам у них в руках, сразу угадывается причина веселья. Орут и гудят в поддержку Эрдогана. Женщины в строгой мусульманской одежде скромно, но внимательно наблюдают за этим на почтительном расстоянии. Люди этого района тоже наблюдают.

«И вот так уже который час, невзирая на то, что уже довольно поздно. Люди кричат, машины гудят, очень много народу на улице, и все в очень приподнятом настроении», — отмечает Синеок.

Результаты голосования сторонники двух основных кандидатов встретили на улицах. И те, и другие хотели, чтобы все закончилось первым туром. Явка была рекордной. Утром окружили школы и муниципалитеты, зажав в руке талончик.

«Каждому избирателю домой приходит вот такой квиточек. Здесь имя, номер участка и номер в очереди, чтобы все заходили по порядку», — рассказывает корреспондент.

Но это не помогло снизить ажиотаж. Люди приходили и намного раньше намеченного времени.

«Моя очередь не скоро. Но я пришел утром, вдруг пропустят раньше. У меня днем еще дела», — рассказывает избиратель.

И, видимо, участков следовало открыть больше. Хотя, например, в школах, голосовали сразу в нескольких кабинетах и на нескольких этажах. Но очереди все равно выстроились огромные. Долго бок о бок с людьми противоположных политических взглядов многие не выдерживали. Вспыхивали конфликты.

И к этому активно подталкивали. В разгар голосования в Сети появились кадры якобы массовой фальсификации. Но в основном голосование прошло без особых проблем. Разве что на участках, где голосовали кандидаты, поставили оцепление. В Анкаре главный оппозиционер Кемаль Кылычдароглу долго позировал с конвертом.

В Стамбуле действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган пришел на участок согласно прописке. Перед тем как войти в здание, глава Турции помахал сторонникам рукой. А после и вовсе пошел в народ. Больше всего повезло детям. После общения с президентом они возвратились с машинками в руках. Им подарки дарить в день голосования было можно — это же не избиратели. Турецкий плебисцит постарались сделать максимально прозрачным.

«К этому голосованию такое большое внимание приковано, что после его окончания все манипуляции с голосами проходят при открытых дверях. Чтобы можно было увидеть, что происходит. Процедура такая: сначала снимают пломбу с урны для голосования, потом ее открывают, а потом каждый конверт показывают наблюдателям, чтобы те убедились, что конверты закрыты и на них стоят печати. И только потом начинается подсчет голосов», — рассказывает журналист.

Даже нам на камеру конверты показывали. И пломбу снимали публично: кто-то срезал, кто-то плавил зажигалкой. Переполненные урны даже не смогли перевернуть на стол. Вытаскивали каждый конверт вручную. С результатами этих выборов нужно быть аккуратнее. От них зависит, каким путем пойдет Турция дальше. И как будет строить отношение с Россией. Сторонники Эрдогана числом на улицах доказывают, что они впереди.

«Первая мысль: их много так, потому что они просто ездят по кругу и гудят. Но для того, чтобы собрать такое количество автомобилей вместе, нужен огромный автопарк, потому что с той стороны они тоже постоянно приближаются», — отметил корреспондент.

На горячую поддержку своего лидера им хватает энергии. Начали в воскресенье — закончили уже под утро понедельника. И если понадобится, так же энергично все это еще раз повторят.