«Кишками должен тащить образ»: Никоненко рассказал о работе с режиссером Миттой

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Актер признался, знакомство с кинорежиссером помогло ему пересмотреть взгляд на актерскую профессию.

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко вспомнил, как в начале своей актерской карьеры подвергся критике кинорежиссера Александра Митты. Это случилось при работе над фильмом «Звонят, откройте дверь», вышедшем на экраны в 1965 году.

На тот момент Никоненко было лишь 24 года. По словам актера, Митта произвел на него неизгладимое впечатление и помог определиться со своей дорогой в карьере. Однако было это достаточно жестко и грубо.

«Однажды в какой-то сцене он подошел ко мне и говорит: „Посмотри на себя в зеркало. Думаешь, ты Ален Делон? Ты знаешь, как должен играть? Кишками должен тащить образ!“. Я задумался тогда. Посмотрел на себя в зеркало и решил, что я действительно не Ален Делон и мне нужно что-то предпринимать, чтобы остаться в кинематографе на некоторое время», — признался Никоненко в одной из программ на федеральном канале.

По словам Никоненко, такой подход к актерам Митта применял ко многим. Он был эмоциональным, вспыльчивым. Мог даже руку поднять, если ему не нравилось, как актер сыграл.

«Мальчишкам пендаля давал, актерам… тому же Вите Косых… Девчонкам еще так, ладно, пальцем погрозит. С нами был очень прагматичен, суров», — добавил актер.

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