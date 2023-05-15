Глава немецкой фракции «Левых» попал в скандал из-за флага Украины

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Предложенная политиком идея не нашла отклика среди граждан, а наоборот — вызвала волну возмущения.

В Германии возмутились предложению председателя отделения Левой партии Филиппа Вольфайля вывесить флаг Украины на здании штаб-квартиры партии в Берлине. Об этом сообщила газета Die Tageszeitung.

Единомышленники Вольфайля также предложили вывесить на здание «знамя мира» с антивоенными лозунгами на немецком, русском и украинском языках.

«Накануне партийного съезда в Левой партии разгорается жаркая дискуссия: должен ли украинский флаг висеть на доме Карла Либкнехта», — сказано в материале.

Инициативу политика не разделили и граждане страны. Они отметили, если это произойдет, то это станет позором.

«(Марксист Карл. — Прим. ред.)Либкнехт в гробу перевернется. Лучше всего было бы переименовать Дом Карла-Либкнехта в Степана Бандеры», — отметили некоторые с иронией.

В минувшее воскресенье Зеленский находился с рабочим визитом в Германии. В городе Аахен ему вручили премию имени Карла Великого, которая случайно упала. В этом он обвинил русских.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каком условии Запад может сократить количество поставляемой техники и оружия на Украину.