«Это было ва-банк»: Ортман вспомнила, как ушла от мужа ради нового возлюбленного

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезда группы «Тутси» смогла пережить развод без скандалов и ссор. Как ей это удалось сделать?

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман вспомнила, как девять лет назад разводилась с бизнесменом Владимиром Перевозчиковым. В браке с ним она прожила шесть лет, а в один из дней пришла и сообщила об уходе из семьи. Оставить мужа ее заставили вспыхнувшие чувства к Роману Бабкину, которого она на тот момент толком и не знала.

«Я полюбила Романа, ушла от мужа. Я была замужем и вот так… Человек, который никогда не врет, пришла и в лоб заявила, что ухожу. Это было ва-банк. Это было очень рискованно, потому что мы с Романом друг друга вообще не знали», — рассказала певица в интервью YouTube-каналу «PRОжизнь».

Ирина Ортман вместе с супругом Романом. Фото: Instagram* / ortmanirina

Развод протекал спокойно, без скандалов, ссор и выяснений отношений. Друзьями же бывшие супруги не остались. После расставания Ортман стала нейтрально относиться к Перевозчикову. С годами она ни капли не пожалела, что бросила мужа и ушла к другому. С Романом Бабкиным она живет седьмой год душа в душу. Как и во всех семьях, конфликты случаются, но супругам быстро удается помириться. За эти годы в паре был лишь один переломный момент, который чуть не развел их. Но Ортман хватило мудрости и терпения, чтобы сохранить отношения.

«Я убеждена, что в отношениях главный хранитель и разрушитель — женщина. Мужчина никогда не уйдет, если ему хорошо. И тогда, может быть, была моя вина. Где-то задушила своей любовью, где-то не доверяла», — призналась певица.

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