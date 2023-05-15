«Неприятная субстанция»: Деревянко рассказал о поцелуе с Асмус на съемках сериала

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

На съемочной площадке бывают разные курьезные случаи. Что произошло между актерами?

Актер Павел Деревянко рассказал о неловком моменте на съемках сериала с коллегой Кристиной Асмус. По сюжету герои знаменитостей были парой. В одной из сцен им нужно было сыграть поцелуй. Первый дуль, второй, поначалу все шло нормально. Но на третьем дубле случился курьез.

«Я чувствую, что-то у меня во рту новое появилось. Какая-то неприятная субстанция, и я понимаю, это сопли. Подумал, у меня во рту сопли Кристины Асмус», — признался Деревянко в интервью с юмористом Павлом Волей в шоу на федеральном канале. Его слова цитирует издание 7Дней.ru.

Скрывать такое он не стал от партнера. Асмус же вовсе не смутилась, а посоветовала коллеге выплюнуть сопли. Деревянко отметил, что, вероятно, Асмус «убьет» его за такие публичные откровения. Павел Воля отметил, в свою очередь, что на съемочной площадке может произойти что угодно, и от этого никто не застрахован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как случайно Кристина Асмус чуть не отправила костюмера в тюрьму.