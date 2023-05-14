Собрал печальный повод: Бородина показала сводных брата и сестру

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Поклонники ахнули от внешнего сходства родственников.

Телеведущая Ксения Бородина познакомила публику со сводными братом Романом и сестрой Нателой. Встретилась с ними она по печальному поводу — годовщине смерти отца Кима Амоева. Семейную фотографию опубликовало издание 7Дней.ru.

«Сегодня ровно пять лет, как умер наш папа. Слева от меня мой брат Рома, у нас разница 15 лет, он мой младший брат по папе, справа — моя сестра Натела, она на десять лет старше меня», — подписала снимок знаменитость.

Бородина была обижена на папу многие десятилетия. Простить смогла лишь после его смерти. Фото: Instagram* / borodylia

Помимо Ксении, Романа и Нателы у мужчины еще двое детей: самая старшая дочка Амоева уже умерла, еще одна сейчас проживает в Германии. Вместе с тем до этого Бородина в интервью рассказывала, что с папой у нее были сложные отношения. Родители развелись, когда девочке был год. С тех пор телеведущая видела родного человека редко. А когда встречи все же случались, родитель приезжал с подарками и деньгами. Но Бородиной больше хотелось общения, внимания. Поэтому с годами обида лишь росла. Простить папу она смогла только после его смерти. После ухода из жизни Амоева она стала чаще общаться с братьями и сестрами.

«Папа нас объединил уже после смерти, при его жизни мы виделись, но совсем нечасто», — призналась знаменитость.

Поклонники, увидев снимок, отметили сходство родственников. Особенно многие заметили одинаковый взгляд, разрез глаз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, действительно ли экс-супруг Бородиной Курбан Омаров решил эмигрировать.

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