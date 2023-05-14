Зеленский обвинил русских в падении полученной им премии Карла Великого на пол

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В этот же день украинский лидер чуть ли не потерял свой телефон. В этом тоже виновата Россия?

Президент Украины Владимир Зеленский уронил врученную ему награду имени Карла Великого, после чего обвинил в этом русских. Прямую трансляцию церемонии вел YouTube-канал немецкого издания Der Spiegel.

Награда рухнула на пол во время его выступления. Украинский лидер прервал свою речь и коротко заявил: «Это русские». После Зеленский поднял трофей и продолжил выступление.

Вручение премии состоялось в немецком городе Аахен. Ее присуждают за вклад в объединение Европы.

Зеленский прибыл в Германию с рабочим визитом утром в воскресенье. Это не единственный неловкий момент, произошедший за день с украинским лидером. До этого газета BILD сообщила, что он чуть ли не потерял свой телефон. Зеленский забыл свой телефон в машине, вспомнил о нем уже когда находился в вертолете. Вернуть смартфон ему помогли немецкие правоохранители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Шольц принял Зеленского в Берлине.