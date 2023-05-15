Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельник, 15 мая

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Сегодня все может пойти не так, как вы ожидали. Будьте готовы к форс-мажорам.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 15 мая 2023 года?

В этот понедельник все будет идти с непонятными задержками, опозданиями и нелепыми форс-мажорами. День покажется мало контролируемым. Чтобы избежать разочарования от неурядиц понедельника — не стройте на него больших ожиданий.

Совет дня: планируя расписание понедельника, выделите дополнительное время на непредвиденные обстоятельства. Или проведите день, занимаясь обычными повседневными делами.

Предупреждение дня: в понедельник стоит быть внимательным и осторожным при обращении с острыми предметами. Возможны травмы и порезы.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.