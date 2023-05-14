«Мне откровенно грустно»: у Энрике Иглесиаса диагностировали тяжелое заболевание

Фото: www.globallookpress.com / Philippe Farjon

Сейчас испанский певец все свои силы направил на лечение и возвращение к привычной жизни. Поэтому ему необходим полный покой.

Испанский певец Энрике Иглесиас внезапно для многочисленных поклонников отменил концерт в Мексике. За несколько часов до выхода на сцену артист вышел на связь с публикой и назвал причину. Оказалось, что у знаменитости диагностировали серьезное заболевание.

«К моему большому сожалению, я не смогу выступить сегодня вечером на шоу в Мексике. У меня пневмония, и врачи посоветовали мне полный покой и запретили садиться в самолет. Мне откровенно грустно от того, что означает отмена этого шоу в стране, которая дала мне так много», — написал он на своей странице в социальной сети.

Медики запретили артисту перелеты и любое волнение. Он не стал рисковать здоровьем и решил остаться дома. Сейчас ему необходим полный покой.

«Надеюсь быстро восстановиться и очень скоро смогу вернуться к вам в отличной форме. Я приношу вам тысячу извинений и крепко обнимаю всех своих поклонников», — заключил Иглесиас.

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