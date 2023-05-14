Глава ЕК опозорилась после слов об общих ценностях ЕС с Украиной: «Это отвратительно»
Пользователи Twitter осудили главу ЕК фон дер Ляйен за слова об общих ценностях ЕС с Украиной
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Dwi Anoraganingrum
Пользователи Twitter негативно отнеслись к речи Урсулы фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Киев борется за общие с ЕС ценности, включая демократию и верховенство закона. Такое заявление она сделала во время выступления на церемонии вручения президенту Украины Владимиру Зеленскому премию имени Карла Великого. Награждение происходило в Германии, в городе Аахен.
Мимо такой речи пользователи Twitter не смогли пройти.
«Новая ценность ЕС — свобода убивать. За это теперь присуждаются награды»;
«Брюссель ведет себя как террористическая организация. Когда все закончится, они будут гнить в тюрьме, или может быть еще хуже!»;
«Говорите за себя. Подавляющее большинство европейцев хотят мира и не верят в ваши мистификации реальности»;
«Это так отвратительно, так позорно, так смешно. Что выдающегося сделал этот человек для Европы?»;
«Фон дер Ляейен, кажется, уже сошла с ума»;
«Ни одна из упомянутых вами ценностей не относится к Украине, да и в Европе ситуация не на много лучше», — заключили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что канцлер Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине.