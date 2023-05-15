«Знаем, чего ждать»: как результаты выборов в Турции повлияют на Россию

Фото, видео: TOLGA BOZOGLU / ТАСС; ВКонтакте / ivanmezyukho; 5-tv.ru

Следующий этап выборов состоится 28 мая.

Завершился подсчет голосов на тринадцатых по счету президентских выборов в истории Турции. За голоса граждан в основном боролись два кандидата: двенадцатый президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, возглавляющий Партию справедливости и развития (ПСР), и член оппозиционной партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу.

ЦИК завершил подсчет голосов: победу в гонке за пост президента никто не одержал. Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,40% голосов избирателей, представитель оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу — на втором месте с 44,96%. Так как ни один из кандидатов не продолел порог в 50%, будет назначен второй этап голосования. По информации местных СМИ, он назначен на 28 мая.

Голоса, отданные за снявшегося кандидата из партии Отчизны будут распределены между лидерами. Синан Оган, набравший около 5%, обещал выступить против действующего президента и поддержать оппозицию.

Что будет с Турцией и Россией после выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не самый легкий политический и экономический партнер, однако он предсказуем и ставит превыше всего национальные интересы своей страны. Поэтому его победа на прошедших президентских выборах, безусловно, выгодна России. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Иван Мезюхо.

Он напомнил, что отношения Турции и России веками складывались «зигзагообразно», и только сейчас, усилиями лидеров Реджепа Эрдогана и Владимира Путина стали более-менее конструктивными.

«Президент Эрдоган, конечно, в российско-турецких отношениях пытается отстаивать национальные интересы. И надо сказать, он в этом преуспел, так как извлекает выгоду из противостояния между Россией и Западом, и между Россией и Украиной. При этом он открыто заявляет, что турецкие интересы для него превыше всего. Соответственно, проекты в области энергетики, торговли, туризма с Россией не сворачиваются, а продолжаются», — отметил Мезюхо.

По мнению политолога, в случае прихода к власти в Турции другого президента была высока вероятность того, что страна уже полномасштабно, а не секторально, как сейчас, присоединится к потоку антироссийских санкций. Тем более что Запад рассматривает Турцию как государство, которое при «правильном» управлении Вашингтона могло бы противостоять России в черноморском регионе.

«Поэтому, исходя из российских прагматичных интересов, Москве выгоднее победа Эрдогана, несмотря на то, что он не самый легкий политический и экономический партнер. Но, по крайней мере, мы знаем, чего от него ждать», — заключил политолог.

Кандидаты на пост президента Турции

14 мая состоялся первый этап тринадцатых по счету президентских выборов в истории Турции. За голоса граждан поборолись три конкурента. Двенадцатый президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, возглавляющий Партию справедливости и развития (ПСР), выдвинул свою кандидатуру на третий срок. Политик баллотировался от правого «Республиканского альянса», в который входят Партия националистического движения и две малые партии, не представленные в парламенте.

На пост лидера страны также претендовали Кемаль Кылычдароглу — член оппозиционной партии «Народный альянс» и Синан Оган — кандидат от националистического альянса АТА и экс-участник Великого нацсобрания страны.

Третий участник президентской гонки Синан Оган — единственный кандидат, имеющий иностранные корни. Больше всего политик азербайджанско-турецкого происхождения известен как автор более 500 научных статей. Также он является экспертом российского дискуссионного клуба «Валдай».

Как правило, в президентской гонке участвуют четыре претендента, однако за три дня до выборов лидер партии Отчизны Мухаррем Индже неожиданно заявил о снятии своей кандидатуры. Политик объяснил, что причиной такого решения стали обвинения в его адрес. Сам он пошел на этот шаг затем, чтобы ни у кого не было повода его упрекать. При этом Индже призвал население поддержать его партию на парламентских выборах, проходивших в один день с президентскими.

Данное решение очень удивило двенадцатого президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Один из кандидатов снял свою кандидатуру. Невозможно понять, почему он это сделал. Что случилось, что он снял свою кандидатуру? Честно говоря, я опечален», — сказал политик.

Известно, что Мухаррем Индже до 2018 года состоял в Республиканской народной партии (РНП), однако после проигрыша Эрдогану на выборах президента покинул ее и основал Партию родной страны. Несмотря на разногласия с Народным альянсом и РНП, политик избегал критики в адрес Кылычдароглу. Накануне выборов, 4 мая, Индже публично заявил, что поддержит Кылычдароглу на выборах при условии, если Народный альянс откажется назначить вице-президентами двух бывших соратников Эрдогана в случае победы — экс-министра экономики и иностранных дел, лидера Партии демократии и прорыва Али Бабаджана и экс-премьера, лидера Партии будущего Ахмете Давутоглу. Однако Кылычдароглу отверг его предложение.

Когда определяется победитель в выборах президента Турции

Избирательные участки работали с 8:00 до 17:00 часов 14 мая. Первые результаты были объявлены ночью, а окончательные итоги подвели в районе 9 утра по местному времени.

Согласно данным ЦИК, в президентских и парламентских выборах право голоса имеют 64 миллиона граждан Турции. По всей стране в избирательных пунктах были установлены 191 884 урны для голосования. При этом 3,4 миллиона человек, проживающих за пределами страны, начали голосовать досрочно с 27 апреля по 9 мая.

Для победы кандидату нужно перешагнуть барьер в 50% голосов. В противном случае предстоит второй тур выборов, который состоится 28 мая. Большую роль также играет явка избирателей. Чем активнее электорат, тем выше вероятность, что выборы ограничатся одним туром. Кандидата, набравшего большее количество голосов, признают тринадцатым президентом Турции.

Кто лидирует в президентской гонке

Как и следовало ожидать, главными соперниками в схватке за президентское кресло стали Реджеп Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Отвоевать голоса друг у друга у них, скорее всего, не получится. Зато кандидаты имеют шансы переманить электорат выбывших из предвыборной гонки соперников. По предварительным результатам аналитического центра ADA, за Эрдогана готовы проголосовать 50,6% участников, а за Кылычдароглу — 44,8%. В течение всего выремени подсчета голосов Эрдоган уверенно держал преимущество с отрывом приблизительно в 10%.

Ежедневно оба политика проводили по несколько публичных выступлений в разных городах. Причем самым массовым стал митинг в Стамбуле, на который 1,7 миллиона человек пришли поддержать Реджепа Эрдогана. Тогда же 69-летний политик пообещал увеличить энергетические субсидии, повысить зарплаты, списать кредиты гражданам с низкими доходами, уменьшить налоги и в целом улучшить экономическую ситуацию в государстве.

Эрдоган добавил, что будет добиваться спада инфляции в стране, которая пока составляет 50%. Во время предвыборных обещаний им была упомянута реализация проекта Большого стамбульского тоннеля под проливом Босфор. На публичном выступлении президент подчеркнул, что уверен в своей победе, а своих конкурентов назвал лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Мои (сторонники — Прим. ред.) верят в святость семьи. … Спросите его (Кылычдароглу — Прим. ред.), почему такие извращенные структуры, как ЛГБТ, выпрашивают для него голоса! <…> Мы знаем, что г-н Кемаль Кылычдароглу является ЛГБТ. Вся партия IYI — ЛГБТ. ДПН (партия, поддерживающая курдов), все они — ЛГБТ», — обвинил Эрдоган своего противника и всю оппозицию в целом.

Согласно конституции Турции, длительность полномочий президента ограничена двумя сроками по пять лет. Но Эрдоган занимает этот пост с 2014 года, так как в результате конституционного референдума 2017 года Турция отказалась от парламентской формы правления в пользу президентской. Всего Реджеп Эрдоган находится у власти более 20 лет. С 2003 по 2014 год он занимал должность премьер-министра, которая была упразднена в 2018 году.

Кемаль Кылычдароглу, в отличие от Эрдогана, разделяет левые взгляды. В ходе предвыборной гонки 74-летний кандидат обвинил своего оппонента в оторванности от реальности. В своем видеообращении к народу он держал лук перед камерой и говорил: «Это на повестке дня наших граждан». Тем самым политик подчеркивал, что в последнее время в Турции этот овощ стал особенно дорогим. Кылычдароглу заявил о готовности «демократизировать» страну и обеспечить поступление выгодных инвестиций в случае его победы на президентских выборах.

Известно, что Кемаль Кылычдароглу гораздо больше заинтересован в сотрудничестве с Западом, нежели с Кремлем. Об этом свидетельствуют слова его советника Унала Чевикеза.

«В переговорах с Россией мы, безусловно, будем стремиться к равноправным отношениям. Но мы также будем напоминать России, что Турция является членом НАТО», — заявил Чевикез турецкой газете Yeni Şafak.

Кроме того, Кылычдароглу накануне выборов встречался с послом США Джеффом Флейком, тем самым вызвав возмущение Эрдогана. Очевидно, что для политика в приоритете укрепление связей со странами западного альянса, а не с Москвой.

В то время как исламизация Турции является визитной карточкой Реджепа Эрдогана, его оппонент, напротив, проявляет гибкость в националистических вопросах. Так, оппозиция заявила, что не против вступления Швеции в НАТО, в то время как Эрдоган блокировал заявку после сжигания Корана европейскими активистами.

Как и другие кандидаты, Кылычдароглу также пообещал быстро восстановить страну после разрушительного землетрясения, случившегося 6 февраля 2023 года и унесшего жизни более 50 тысяч человек. Он добавил, что не разделяет опасений некоторых экспертов по поводу фальсификации выборов.

Кто лидирует в парламентских выборах Турции

На парламентских выборах Турции 14 мая ситуация выглядит более определенной, чем на президентских. Несмотря на то что в борьбе примут участие 32 партии и пять альянсов, шансы набрать свыше 7% есть только у трех. Прежде всего, это Республиканский альянс, который представляет Эрдоган, и Народный альянс Кылычдароглу. Также вероятность набрать достаточное количество голосов есть у Альянса труда и свободы, в который входят Левая партия зеленых и Рабочая партия Турции.

Причем в партийный список «зеленых» входят кандидаты от левой Демократической партии народов. На момент выборов это третья по численности фракция в парламенте, отстаивающая права этнических меньшинств, в том числе курдов.

Партия Эрдогана победила на парламентских выборах в Турции, набрав 49% голосов. 600 мест в турецком парламенте распределились следущим:

Правящая коалиция — 322 депутата;

Оппозиция коалиция — 212 депутата;

Остальные — 66 депутатов.

Прогнозы экспертов об итогах выборов в Турции

10 мая министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил США во вмешательстве в президентские выборы. По его словам, Белый дом продвигает свою политику, оказывая влияние через западную прессу. Министр добавил, что американское правительство внедрилось в турецкую политическую систему еще в 1960-е, и только с приходом Реджепа Эрдогана страна начала проводить независимую политику.

«С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность. Они это видят. Нет таких выборов, которые посол США не хотел бы контролировать», — подчеркнул Сулейман Сойлу.

По данным опроса издания Politico, действующий турецкий лидер набрал 44% голосов, а его оппонент ненамного его обогнал, заручившись 49% голосов. В связи с этим шансы на победу у обоих кандидатов равны. Таким образом, Эрдогану и Кылычдароглу придется продолжать борьбу во втором туре президентских выборов.

Euronews предрек конкурентное преимущество Кемалю Кылычдароглу на основе данных шести турецких аналитических центров. Однако в первом туре политику не удастся получить перевес голосов, необходимых для победы. Только во втором туре за счет голосов избирателей выбывшего из гонки Индже, ему удастся одержать верх над Эрдоганом.

Накануне выборов в Турции политолог Дмитрий Леви эксклюзивно для 5-tv.ru оценил шансы Реджепа Эрдогана занять президентский пост в третий раз. По мнению эксперта, политик ведет себя непредсказуемо на международной арене. При этом Эрдоган действует в интересах страны, предпочитая лавировать между Россией и Западом. Однако внутриполитическая ситуация сегодня складывается не в его пользу. На отношение к нему населения повлияли также последние события в стране — землетрясение, инфляция, коррупция.

«Кроме того, имеет место и раздражение по отношению к человеку, который слишком долго у власти. Это идеологически раздражает молодежь», — пояснил Леви.

Тем не менее эксперт уверен, что в конечном счете победа будет за Эрдоганом.

«Если Эрдоган будет игнорировать молодежь, стремление к переменам, изменения могут произойти совершенно неожиданно. А это уже будет плохо для России, потому что любое новое лицо захочет и обновления курса», — не сомневается Леви.

Чтобы удержать симпатии населения, политику придется обновить команду.