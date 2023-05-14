«Грязная пятерка»: на Западе назвали страны, помогающие России торговать нефтью

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Ценовой потолок оказался дырявым: прибыль РФ от продажи «черного золота» продолжает расти.

На Западе признали, что за первые пять месяцев ценовой потолок не смог помешать торговле российской нефтью. Более того, экспорт «черного золота» из России превысил уровень 2022 года, а способствуют этому страны, формально присоединившиеся к санкциям. Об этом пишет Аsia Тimes со ссылкой на отчет финского исследовательского центра по энергетике и чистому воздуху (CREA).

Авторы материала напоминают, что западные страны предприняли серьезные шаги по сокращению российского морского импорта сырой нефти и нефтепродуктов, введя на них ценовой потолок в размере 60 долларов.

Однако одновременно страны, которые ввели санкции против российской нефти, резко нарастили импорт энергоресурсов из тех государств, которые стали крупнейшими импортерами российской нефти.

В числе этих «отмывателей» российской нефти CREA называет пять стран: Китай, Индию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Сингапур. Именно эти государства, по данным центра, в наибольших объемах смешивают сырье из РФ с нефтью нероссийского происхождения и реэкспортируют его по всему миру, обеспечивая «серьезную лазейку» в режиме санкций. Причем тот же Сингапур, подчеркивается в отчете CREA, формально присоединился к антироссийским мерам.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что пятерка стран, «отмывающих» российскую нефть, предоставляет присоединившимся к антироссийским санкциям государствам «законный способ» покупать нефтепродукты, которые ранее закупались напрямую у России. Переплату за нефть, которая идет третьим странам, эксперты называют «премией». Они приходят к выводу, что такой процесс обеспечивает «более высокий спрос на российскую нефть, создавая более высокие объемы экспорта и цены».

В том же отчете CREA отмечается, что морской импорт российской сырой нефти в Китай, Индию, Турцию, ОАЭ и Сингапур увеличился на 140% в натуральном выражении или на 182% в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом.

В то же время Евросоюз, страны G7 и Австралия увеличили объем импорта нефтепродуктов из Китая на 94%, Индии — на 2%, Турции — на 43%, ОАЭ — на 23%, Сингапура — на 33%. В отчете отмечается, что экспорт нефтепродуктов пяти стран в государства с установленным ценовым пределом увеличился на 80% в стоимостном выражении и на 26% в натуральном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше пожаловались на миллионные потери из-за отказа от российской нефти.