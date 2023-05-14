«И месяца не прошло»: фигура Зепюр Брутян после рождения ребенка поразила публику

Зепюр Брутян похвасталась фигурой через две недели после родов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Молодая жена Павла Прилучного родила первенца 28 апреля.

Зепюр Брутян, недавно подарившая Павлу Прилучному сына, восхитила поклонников плоским животом. В своем личном блоге она опубликовала кадры с прогулки: молодая мама рядом с коляской, одетая в черный топ, рубашку и свободного кроя штаны. У подписчиков возник один вопрос — где послеродовой живот?

«И месяца не прошло, а животик огонь», — написали в комментариях поклонники.

Сама Брутян скромно написала, что пока привыкает к новому статусу. Выходной жена популярного актера теперь будет проводить именно так: с коляской и маленьким сыном Микаэлем.

Малыш появился на свет 28 апреля, на несколько дней раньше назначенного срока. Павел Прилучный не только присутствовал на родах, но и собственными руками перерезал пуповину.

Весь период беременности Брутян старалась уделять достаточное количество времени физической активности и своему здоровью. Помимо регулярных пеших прогулок, 27-летняя знаменитость ходила на массаж от отеков и на занятия фитнесом.

Для Прилучного это не первый ребенок. От прошлого брака с актрисой Агатой Муцениеце у него остались сын Тимофей и дочь Мия. С ними Прилучный прекрасно ладит и поддерживает связь, несмотря на новую семью.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Брутян трогательно поздравила Прилучного с их первой годовщиной.