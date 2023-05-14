«Надеюсь я тебя не разочаровал»: Павел Воля поздравил сына с первым юбилеем

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Российский комик назвал своего ребенка самым добрым, честным и настоящим.

Сын телеведущего и юмориста Павла Воли празднует свой первый юбилей. Мальчика зовут Роберт и ему исполнилось десять лет. Павел Воля трогательно поздравил преемника с этим памятным днем в своем личном блоге.

«Самый добрый, самый честный, самый настоящий. Даже не верится, что тебе уже десять лет. Первый юбилей. Как же все быстро и стремительно, мой друг. Эти десять лет пролетели, наверное, с такой скоростью, потому что это были самые счастливые секунды. Только хорошее, только смех и веселье, только интересное и важное. Ни одной проблемы, ни одного разочарования. Надеюсь, и я тебя не разочаровал», — написал Павел в своем личном блоге.

Павел Воля поздравил сына с первым юбилеем. Instagram* / pavelvolyaofficial

Воля вспомнил, как держал новорожденного Роберта на руках. Тогда артист был безумно рад, но даже не подозревал, что сын станет его лучшим другом.

Павел отметил, что в десять лет его сын умнее, чем комик был в 15. Вместе они могут говорить обо всем.

Ранее 5-tv.ru писал, как Павел Воля посмеялся над новой фигурой Киркорова.

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