В СК сообщили, что блогер Елена Блиновская выплатила лишь «мизерную часть» долга

Глава СК Бастрыкин: Блиновская выплатила лишь десять миллионов рублей задолженности

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

«Королеву инфоцыган» обвинили в неуплате более чем 918 миллионов рублей.

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемая в неуплате налогов блогер и создатель «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила государству лишь десять миллионов рублей. Об этом глава СК рассказал в интервью агентству ТАСС.

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего десять миллионов рублей из 918,9 миллиона рублей», — прокомментировал Бастрыкин.

Ранее стало известно, что инфлюенсер погасила некоторую часть задолженности, однако не раскрывалась точная сумма взноса. На данный момент Елена Блиновская находится под домашним арестом. Женщина имела все возможности попасть в СИЗО, однако четверо детей и полное признание вины стали смягчающими обстоятельствами.

По данным следствия, Блиновская на протяжении 2019–2021 годов «дробила» свои доходы и уклонялась от уплаты налогов. Она была задержана в апреле в Смоленской области при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле.

Ранее 5-tv.ru писал, что генпрокуратуру призвали заблокировать счета и соцсети Блиновской.