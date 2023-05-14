Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине

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Прим этом Берлин готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Мир на Украине не будет достигнут на условиях России. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Как пишет издание Spiegel, он предложил свою «формулу мира»: Россия должна вывести свои войска, иначе договоренности не достигнуть.

На встрече с канцлером ФРГ Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам, но исключительно на условиях Киева. Власти Украины не хотят принимать тот факт, что в состав России вошли новые регионы. А без учета новых реалий мирный план не может считаться таковым.

«Украина готова к миру. Но при нашей поддержке они требуют, чтобы не было замороженного конфликта и мира, продиктованного Россией», — сообщил Шольц.

При этом Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в канцелярию Олафа Шольца на переговоры. В Берлине в связи с этим усилили меры безопасности.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. Действия России на Западе назвали «агрессией», объявив РФ экономическую войну и начав активно поставлять оружие на Украину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи.