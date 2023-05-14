Два российских офицера погибли под Артемовском при отражении атак ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Противник предпринял попытку атаки в районе нанесенного пункта Красное в Донецкой народной республике.

В Минобороны РФ сообщили трагическую весь с фронта, где погибли два российских полковника. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о смерти офицера Вячеслава Макарова и офицера Евгения Бровко при отражении атак украинских нацистов.

Как уточнили в ведомстве, Макаров лично руководил боем под Артемовском. Там враг предпринял несколько попыток атаковать позиции российских подразделений. ВС РФ удалось успешно отразить два нападения, но во время третьего командир был серьезно ранен и погиб во время эвакуации с поля боя.

Евгений Бровко также героически скончался при исполнении долга. Офицер получил многочисленные осколочные ранения в результате отражения атаки боевиков киевского режима.

Конашенков добавил, что за минувшие сутки Вооруженным силам РФ удалось нанес ущерб живой силе и технике противника, в частности, на соледарско-артемовском направлении. Там российские солдаты ликвидировали более 400 боевиков ВСУ, а также уничтожили 12 танков, 18 боевых машин пехоты, гаубицу Д-20 и другую технику из арсенала украинской армии.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ успешно отразили атаку украинских танков в ДНР.