СМИ указали на самую большую ошибку США в отношениях с Россией

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Украинский кризис укрепил отношения Москвы и Пекина. А ведь все могло быть иначе.

США допустили самую грубую ошибку, когда в конфликте Москвы и Киева встали на строну Украины и ввязались в противостояние. Статья об этом появилась на сайте издания The National Interest.

Авторы пишут, что США, фактически войдя в открытый конфликт с Россией, превратили своего возможного союзника во врага. Журналисты считают, что Штаты могли бы развивать диалог с Москвой для совместного противодействия Китаю, однако Запад очень не вовремя решил все сделать иначе.

Отмечается, что Белый дом своими действиями лишь подтолкнул Москву в объятия Пекина и вывел их дружбу на новый уровень. В КНР, написано в материале, действительно стремятся к теплым отношениям с «северным соседом».

В заключение авторы отметили, что сейчас США вступили в настоящую конфронтацию с двумя великими державами. По их словам, лишь наивный может полагать, что Вашингтону удастся выдержать это противостояние.

Ранее 5-tv.ru писал, что замглавы МИД РФ Сергею Рябкову потребовалось одно слово, чтобы описать отношения России и США.