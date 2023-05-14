Минобороны: в зоне СВО погиб командир Вячеслав Макаров

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Военный руководил боем в районе населенного пункта Красное.

В Минобороны РФ сообщили о гибели командира Вячеслава Макарова. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что военнослужащий лично руководил боем на соледарско-артемовском направлении.

Генерал-лейтенант рассказал, что подразделениями ВС РФ были отражены две попытки ВСУ атаковать их позиции в районе населенного пункта Красное. Два нападения были отражены, однако во время третьего командир бригады был ранен и скончался.

«В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», — прокомментировал Конашенков.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.