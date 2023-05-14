Генпрокуратуру призвали заблокировать счета и соцсети Блиновской

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Продукты «королевы инфоциган» остаются доступны для покупки в сети, пока сама она находится под арестом.

Генпрокуратуру попросили заблокировать счета и социальные сети обвиняемой в неуплате налогов блогера и создателя «Марафона желаний» Елены Блиновской. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к ведомству с соответствующим обращением, его копия попала в распоряжение RT.

Бородин считает, что создаваемые задержанной Блиновской продукты не должны продаваться в сети. Любой из ее марафонов по прежнему доступен к покупке, пока сама Елена прибывает под домашним арестом.

Также Бородина не устраивает тот факт, что обвиняемая в неуплате налогов продолжает зарабатывать в личном блоге. Он напомнил, как Блиновская получила пять миллионов рублей с одной только публикации о повышении цена на ее инфопродукты на фоне скандала с ее задержанием.

«Судя по тому, что бизнес работает бесперебойно, марафонщица уверена, что ей все сойдет с рук», — указано в обращении борца с коррупцией.

Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. По версии следствия, инфлюенсер «дробила» доходы и уклонялась от уплаты в период 2019–2021 годов. Свою вину блогер признала полностью. В ее отношении было возбуждено уголовное дело, а счета были арестованы. В качестве меры пресечения суд избрал для нее домашний арест. Женщина могла попасть в СИЗО, но раскаянье и четверо детей стали смягчающими обстоятельствами.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Блиновской заявил о готовности сесть в тюрьму вместо нее.