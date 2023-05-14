«Это космос»: чем Бузова удивила поклонников на концерте в Новосибирске

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

В столицу Сибири певица прилетела на частном вертолете из Барнаула.

Певица Ольга Бузова провела концерт в Новосибирском ДК Железнодорожников. На выступление артистка прилетела на вертолете, а образ решила дополнить аксессуаром в виде огромной короны.

В своем личном блоге исполнительница, как обычно, делилась подробностями своего дня. На фотографиях в соцсетях Бузова с цветами позирует у вертолета. А перед самим выступлением артистка фотографировалась уже в короне с камнем, которая удивила поклонников.

В ДК Железнодорожников артистку ждали еще десятки букетов от преданных фанатов. После выступления она поблагодарила всех в соцсетях.

«Спасибо, Новосибирск. Это космос! Спасибо за вашу любовь», — так Бузова подписала кадры с концерта, прикрепив к ним песню «Мои люди всегда со мной».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова прокомментировала участие бывшего в своем шоу.