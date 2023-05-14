Эрдоган проголосовал на избирательном участке в Стамбуле на выборах в Турции

Фото, видео: REUTERS / Hannah McKay; 5-tv.ru

Действующий президент Турции прибыл на свой избирательный участок.

Президент Турции и кандидат на выборах нового главы государства Реджеп Тайип Эрдоган отдал свой голос на участке в Стамбуле. На место он прибыл в сопровождении своей жены, толпа встретила его радостными рукоплесканиями. Видео снял корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Турецкий лидер поприветствовал единомышленников и проследовал в избирательный участок. После заполнения анкеты он вышел к журналистам и доложил о процессе проведения выборов. По его словам, все проходит без проблем.

Выборы в Турции стартовали 14 мая. Всего в гонке за президентское кресло осталось три кандидата. Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу идут нога в ногу, эксперты не могут дать однозначных прогнозов по поводу того, кто станет следующим главой Турции.

Ранее 5-tv.ru писал, почему кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов.