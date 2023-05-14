Зеркальный скандал: все женщины Хантера Байдена будут давать показания в конгрессе

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Президентская гонка в Соединенных Штатах набирает обороты. Партии любыми способами стремятся выжать противника из гонки за заветное кресло.

Республиканская партия США готовит «симметричный ответ» на судебные атаки в отношении бывшего американского лидера Дональда Трампа. В конгрессе планируют собрать всех женщин, с которым у Хантера Байдена была связь. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Республиканцы собираются уличить сына действующего президента США в незаконном принуждении его партнерш к проституции. Это, отмечается в материале, является федеральным преступлением и может значительно повлиять на предвыборную гонку.

В Конгрессе обеспокоены тем, что женщины Байдена могли быть иностранными «секс-рабынями». Расследование будет нацелено на то, чтобы установить — запугивала ли президентская семья этих женщин и пыталась ли скрыть грязные истории Хантера.

Белый дом, в свою очередь, назвал планируемое расследование республиканцев «политическим трюком», а сам Джо Байден неоднократно подчеркивал, что доверяет своему сыну и верить в его невиновность.

Об активной половой жизни Хантера и его пристрастию к наркотикам стало известно благодаря утекшим с его ноутбука фото и видео. Данные его устройства были скопированы в ремонтной мастерской. Независимая экспертиза подтвердила, что «пользовательские данные не были изменены, сфабрикованы или подделаны».

Ранее 5-tv.ru писал, что членов семьи Байдена уличили во вранье и получении миллионов долларов из Китая.