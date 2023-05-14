Теперь и трансинвалиды: как Запад трансформирует общество в безликую массу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky; 5-tv.ru

В России уже принимают меры, чтобы западная мода на «индивидуальность» не затронула страну.

Министерство юстиции, Следственный комитет и Государственная Дума займутся вопросами трансгендеров в России. На следующей неделе, как анонсировали в парламенте, представят пакет законопроектов о том, как ликвидировать лазейки в законодательстве оставшиеся с 90-х, которые позволяют, например менять пол в паспорте без проведения соответствующих медицинских операций.

По данным ЗАГСов, за последние пять лет было зарегистрировано чуть более 2700 случаев смены пола по документам. Грубо говоря, 500 человек в год. Это правда такая большая проблема сейчас? Понятно, что нет, но в данном случае законотворцы и законоохранители действуют на опережение, глядя на то, что происходит на Западе. А там, например, в штате Миннесота США — задумались о том, чтобы разрешить начинать социальные процедуры по смене пола с шести лет. Социальные — значит не хирургические — а подготовительные, одежду поменять, прическу, обращение, чуть позже — гормоны. В шесть лет считают активисты дети уже могут осознавать себя девочкой или мальчиком определенно.

Хотя что такое шесть лет? Это же тоже в какой-то степени условность: если разрешено определять пол по собственному ощущению, то почему нельзя так же определять расу, возраст, или физическое состояние.

Трансвозрастные люди добиваются того, чтобы в паспорте и других документах убрали дату рождения, чтобы можно было указывать возраст по собственному ощущению, как правило, пожилые стремятся омолодиться таким образом.

Трансинвалиды — пожалуй самые загадочные в этих рядах люди. Это физически здоровые мужчины и женщины, которые считают что у них серьезное заболевание, или которые желают, чтобы у них было такое заболевание. например, паралич. «Мое тело — мое дело» — девиз, доведенный до абсурда. Известны случаи реальной ампутации «лишних» по мнению владельцев ног, в одном случае персонаж выколол себе глаза. Но чаще это такая игра в ограничение возможностей. Самую жесткую критику трансинвалиды встречают со стороны обычных инвалидов.

Приставка «транс» — становится модной частью лексикона, эдаким признаком времени. Например в объявлениях можно писать вместо «разнорабочий» — трансрабочий, в том плане что в процессе выполнения работ, специалист меняет ряд профессий. Трансмузыкант — он же по-старому мультиинструменталист. Трансшофер — водитель со всеми открытыми категориями в удостоверении.

Смех смехом, но конечная цель вырастить трансгражданина, у которого Отечество там, где кошелек. Хотя это тоже условность — электронный кошелек делает родину не обязательным атавизмом. Как аппендикс. Матери и отцы уже переформатированы в «родитель номер». Идет формирование, конструирование безродной массы. Чем чревато, все это мы видим.