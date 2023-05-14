«Был братом»: Лариса Удовиченко тяжело переживает смерть Сергея Колесникова

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Колесников для актрисы был больше, чем друг.

Народная артистка РФ Лариса Удовиченко призналась, что тяжело переживает смерть коллеги Сергея Колесникова. Об этом актриса заявила в эфире одного из федеральных каналов.

Артистка добавила, что скончавшийся Колесников был для нее чем-то гораздо большим, чем просто друг. Кроме того, мужчины не стало в день ее рождения.

«Он был моим братом. Он был моим отцом. Он был необыкновенно красивым, таким ни на кого не похожим. Сережа был потрясающим, талантливым, ярким человеком. Человеком-солнце», — разоткровенничалась Удовиченко.

Актриса вспомнила, что проблемы со здоровьем у актера были давно. Во время одного из спектаклей ему резко стало плохо. Несмотря на это, тот отказался прекращать выступление.

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Сергей Колесников скончался от инсульта в институте имени Склифосовского в Москве на 69-м году жизни. На его счету более 50 ролей в кино и сериалах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коллеги переживают смерть Колесникова.