Молодая жена онкобольного Левкина путает его с дедушкой: «Мы из разных поколений»
Молодая жена Владимира Левкина заявила, что иногда путает супруга с дедушкой
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Бывший участник группы «На-На» несколько лет борется с раком лимфатической системы.
Музыкант Владимир Левкин иногда напоминает дедушку своей молодой жене. Марина Ичетовкина призналась, что все-таки ощущает разницу в возрасте — супруг старше ее на 15 лет.
«Мы из разных поколений. У Володи бывает взгляд постарше. Я иногда думаю: „Боже, это же мой муж, это не дедушка!“» — рассказала Марина во время шоу на одном из федеральных телеканалов.
Бывший участник группы «На-На» ласково называет жену Марусей и воспитывает с ней общую дочь Нику. Супруги вместе с 2012 года, и Марина была рядом с артистом в самый тяжелый период его жизни.
Во время беременности Маруси Левкин лечился от онкологии. У артиста обнаружили рак лимфатической системы.
«Врачи боялись, что я рожу среди онкологических больных. Но я всегда была сильной. Если и поддавалась слабости, то только не перед мужем», — отметила Ичетовкина.
Утром беременная Марина наблюдалась у своего врача, а потом бежала к мужу, ухаживала за ним. В перерыве между визитами к Левкину успевала даже поработать.
«Порой закрывалась в машине, рыдала, кричала, потом включала музыку на полную громкость и пыталась успокоиться», — призналась она.
Маруся стала четвертой женой артиста. До встречи с ней Левкину пришлось пережить несколько неудачных любовных отношений.
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