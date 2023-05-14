В Киеве ожидают поставку более сотни немецких беспилотников Vector

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ФРГ готовит уже вторую партию дронов на нужды украинских боевиков. Но и это не все.

В главном управлении разведки Украины сообщили, что ВСУ скоро получит более ста беспилотных летательных аппаратов Vector немецкого производства. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что поставка будет реализована в рамках контракта, который заключен между украинским Минобороны и производящей технику компанией Quantum-Systems GmbH.

Известно, что поставка дронов Vector киевскому режиму уже осуществлялась немецким производителем. Летом прошлого кода украинские неонацисты получили 33 беспилотника. Тогда нужды ВСУ профинансировало правительство ФРГ.

Днем ранее, 13 мая, стало известно о подготовке Германией нового пакета военной помощи для Украины. Поставка обойдется немцам в 2,7 миллиарда евро и станет самой крупной с начала СВО.

Спецоперация России на Украине, направленная на помощь жителям Донбасса, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Незалежной не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Ранее 5-tv.ru писал, как ВС РФ уничтожают западную технику на стадии транспортировки.