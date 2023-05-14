Стало известно об испуге боевиков ВСУ в Марьинке из-за действий российских бойцов
РИА Новости: украинские боевики в Марьинке напуганы
Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita
Националисты стараются не оставлять свои укрытия лишний раз.
Работа российских штурмовиков в районе Марьинки показала, что противник сильно напуган. Об этом РИА Новости рассказал боец спецназа Южной группировки войск.
По словам военного, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали вести себя «вольно». Из укрытия в укрытие они перемещаются перебежками, а при боестолкновениях все больше полагаются на слепой огонь.
«К спорту мы их приучили, а при контактном бое ведет огонь из-за укрытий, порой по-сомалийски — не прицельно, просто выставляя оружие из-за угла», — отметил военный.
Он добавил, что наблюдение за противником ведется круглосуточно. Это необходимо, чтобы контролировать перемещения диверсионных групп и уничтожать их на подступах к городу.
Населенный пункт Марьина находится недалеко от Донецка. Сейчас за него ведутся активные бои.
Российские бойцы ликвидировали разведгруппу ВСУ под Марьинкой
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы установили огневой контроль над участком трассы Н20 в Донецкой народной республике. С этой позиции можно с легкостью просматривать вражеские позиции в радиусе нескольких километров.