Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen & Christine Sohns; altzapovednik.ru; 5-tv.ru

Малыш просидел на дереве без еды и воды несколько дней, спасаясь от собак и сородичей.

На Алтае спасли оставшегося без мамы медвежонка, который в попытке спастись от собак забрался на дерево. Там он просидел два дня без еды, воды и абсолютно потерянный. О чудесном спасении рассказали в алтайском государственном природном биосферном заповеднике.

Об испуганном животном, сидящем на кедре, сообщили с одной из турбаз, находящейся недалеко от села Артыбаш Турочакского района. Прибывшие на место сотрудники заповедника сняли с дерева кроху. Медвежонку на вид оказалось три-четыре месяца. Вероятней всего, его мама погибла, и он пришел самостоятельно. Возможно также, что животное отбили собаки у неопытной медведицы и загнали на дерево. В любом случае, действовать пришлось быстро.

Медвежонок от испуга рычал и пытался отмахиваться, когда его снимали с дерева. Но все прошло благополучно. Для малыша подготовили вольер в мини-приюте, куда и доставили спасенного. Специалисты отметили, что у животного есть все шансы в будущем вернуться в дикую природу, потому что контакт с людьми был минимальным, а сам он практически не пострадал. До осени косолапый пробудет в заповеднике, где ему будет оказан должный уход.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как рыбаки спасли раненого лося от разъяренного медведя на Дальнем Востоке.