«Законом РФ не запрещено»: Омаров ответил на обвинения в переезде в Дубай

Фото: Instagram* / zimamoscow

Бизнесмен постоянно балует свою новую возлюбленную, преподнося ей дорогие подарки, среди которых недивижимость за границей.

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной — Курбан Омаров — вновь подвергся критике со стороны интернет-пользователей. После новости о том, что он подарил своей новой возлюбленной Валерии на 23-летие недвижимость в Дубае, его стали обвинять в эмиграции и предательстве Родины.

«Люди меня уже успели возненавидеть, осудили. Нет, друзья, я в России, в данный момент нахожусь в Красногорске, еду по делам. Пытаюсь доехать до ближайшего нотариуса», — заявил Омаров в своем блоге.

Он объяснил, что ничего противозаконного не совершал, имел право приобрести дом в другой стране, поэтому решил инвестировать имеющиеся средства в совместное будущее с любимой.

«Сделал Лерке вот такой подарок — это инвестиция в наше будущее. Законом российским это не запрещено», — добавил он.

Это не единственный дорогой подарок Омарова, сделанный возлюбленной. До этого бизнесмен преподнес Валерии внедорожник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой дорогой подарок Ксения Бородина вручила двум дочерям.

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