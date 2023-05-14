Грядет кризис? Что ждет США в случае дефолта

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Какие еще страны могут пострадать?

Выборы в Турции — это одна из тех важных вех, которые в ближайшие месяцы будут формировать политический ландшафт планеты. Еще одна веха — выборы в США. Один из двух основных претендентов — Дональд Трамп — заявил на этой неделе, что как только вернется в Белый дом, сделает все, чтобы в течение 24-х часов прекратить конфликт на Украине. Причем в ответ на вопрос журналистки о том, а как он собирается добиться при этом победы Украины, Трамп уклонился от поддержки Киева.

Однозначно поддерживающему киевский режим Байдену может быть то же не Украины в принципе. Вашингтон погружается в традиционную свару из-за внешнего долга. Он в очередной раз достиг потолка, началась в очередной раз привычная торговля между президентом-демократом и нижней палатой Конгресса, где обосновались республиканцы. Он предлагает просто повысить потолок госдолга еще, они в ответ требуют сократить расходы бюджета. Накануне выборов? Нереально. Байдену проще объявить дефолт, свалить это на неуступчивых республиканцев. Идет подковерный торг и поднятие ставок.

В среду президент Байден заявил, что если будет дефолт, то мало не покажется никому. Эту страшилку, конечно, лучше пропустить мимо ушей, мало ли что говорит Байден. Тем более сразу после этих устрашающих слов он в очередной раз заблудился на сцене. Но место, где была произнесена угроза, как бы намекает на серьезность намерений.

Штат Нью-Йорк, населенный пункт Вальхалла, названный в честь скандинавского мифического «чертога мертвых». Мечта настоящего викинга была умереть с честью на поле боя, чтобы попасть в Вальхаллу и пировать там вечно, рядом с богом Одином.

Но что имел в виду Байден, отправляясь именно в Вальхаллу, чтобы оттуда пугать всемирным кризисом? И что будет, если США допустят дефолт? Придет ли действительно конец света, Рагнарек, как он называется в скандинавских мифах?

Никто из серьезных экономистов не знает, что будет после американского дефолта. Ведь еще ни разу такая богатая страна не отказывалась платить по счетам. Мы помним наш дефолт — черный август 98-го, когда вечером доллар был по шесть рублей, но в считанные дни стал сразу по 24. Когда одни банкротились, другие, напротив, взлетали на финансовый олимп.

Были еще дефолты Греции, Бразилии, Мексики, Аргентины — у аргентинцев за последние 40 лет — девять дефолтов. И ничего, мир не рухнул. Правда во всех случаях долги исчислялись десятками миллиардов долларов. Америка назанимала десятки триллионов. Разорения и банкротства, безработица, падение национальной валюты, обвалы акций — все это ожидает США в случае дефолта, но не только Штаты — доля доллара примерно 40% в международных расчетах и 50% в международных резервах. Что если все это в одночасье станет в разы дешевле и снова доллар хотя бы по 20? Слава Асгарда, града на холме, померкнет. Старый мир рухнет. Но, как утверждают легенды, Рагнарек, не просто апокалипсис и конец всего, а этап перерождения, начало нового, более справедливого мира.