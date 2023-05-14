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С каждым годом накал русофобии только нарастает, и в некоторых странах празднования на 9 Мая уже под строгим запретом.

Как бы песенный как бы конкурс стал квинтэссенцией альтернативы, которую нынешняя киевская элита пытается навязать жителям Украины. Ради этого день Победы переносят на 8 мая. А 9 мая предлагается праздновать «День Европы». Нельзя сказать что вся Европа она вот такая, как на этой ярмарке артистического тщеславия. Но это определенный маяк, моральный камертон. Туда вам и дорога, а приехала 9 Мая поддержать киевских креативщиков глава Еврокомиссии.

8 или 9 мая отмечать разгром гитлеровской Германии — это вопрос, который сделали политическим с самого начала. В мае 1945-го. К тому времени было понятно, чем все закончится. Союзниками, то есть СССР, США и Великобританией, был согласован текст капитуляции и условия объявления о победе — одновременно, когда в Америке уже будет утро, а в западной Европе и СССР — еще будет день.

Но внезапно для Москвы, в ночь с 6 на 7 мая в ставке американского генерала Эйзенхауэра во Франции генерал Йодль скоропалительно подписал капитуляцию. Причем не тот текст, который изначально согласовали союзники. Тем не менее немцы обязались прекратить сопротивление 8 мая с 23:01 минуты по центрально-европейскому времени.

Журналистам, а в Реймсе были только западные СМИ, запретили об этом сообщать до особого распоряжения. Советский Союз такого шага не понял. Договаривались же о другом. В итоге, документ, подписанный в Реймсе, объявили предварительным, а на 8 мая было назначено новое подписание.

Немецкая военная машина была разгромлена Красной Армией. Почему же капитуляцию принимают американцы и где-то во Франции? Нет, уж! В логове нацизма, в Берлине выбрали одно из немногих сохранившихся зданий — столовую военного училища в Карлсхорсе. В 22 часа по Берлинскому времени 8 мая началась «правильная» церемония подписания акта о безоговорочной капитуляции. В 22:43 она закончилась. В 23:01 документ вступил в силу. А теперь учитываем разницу во времени: +2 часа для Москвы — и получаем час ночи 9 мая.

К тому времени, несмотря на запреты и договоренности в западных СМИ уже все раструбили, к тому времени по радио успели выступить Черчилль, Трумен и Де Голль. Имели они право торопиться объявить о мире? Да! Имела Москва право на признание своего вклада в Победу? Тоже да.

Так что формально и 8, и 9 мая — обе даты правильные, и допущение того, что так возможно — это и есть залог добрососедства и уважения к особенностям друг друга, а не попытка причесать всех под одну гребенку.

Хотят французы 8 мая проводить парад на Елисейских полях — пожалуйста, никаких проблем, имеют на это полное право, ведь для них действительно все закончилось поздним вечером 8-го мая. И если бы на улицах Москвы мы увидели 8-го мая француза празднующего День Победы мы бы только за него порадовались. Но когда россиянам запрещают праздновать День Победы 9 Мая — в этом проблема.

Вы наверняка слышали эти истории, какие препятствия чинили в Европе тем, кто пытался пройти Бессмертным полком по улицам европейских городов. Особенно много задержаний было в Прибалтике. Современные российские флаги под запретом. георгиевская лента — под запретом. Красный флаг — символ победы — под запретом. Впрочем один все-таки взмыл над Рейхстагом. Так было. У нас есть право это повторить.