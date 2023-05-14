Вместе даже на расстоянии: как российских бойцов в зоне СВО поддерживают родные

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Единство и сплоченность помогут одержать победу над националистами.

Если мы перестанем оказывать военную помощь Украине, то она сдастся через несколько дней. Но мы этого не сделаем, потому что условия не те. Такое предельно циничное заявление главного евродипломата стало откровением недели. То есть там тоже все всё понимают. Там — дельцы, которым пока цена поддержки Киева видится приемлемой в предвкушении потенциальных выгод.

Ради этого они готовы накачивать Киев оружием и дальше. На этой неделе Британия подтвердила, что поставила Украине авиационные ракеты большой дальности Storm Shadow. Она запускается с самолета и летит по заранее заведенным координатам GPS. Дальность поражения до 250-300 километров.

В пятницу и субботу впервые за долгое время был обстрел Луганска: разрушены административные здания бывшего завода, гаражи. Луганск в 100 километрах от линии фронта, и прежде у ВСУ не было боеприпасов, долетавших до столицы ЛНР. Теперь, судя по всему, есть. Удар произошел в день республики. Очевидно, обстрел был с целью испугать жителей Луганска, ну и испортить праздник.

На месте обнаружены осколки как раз англо-французских ракет Storm Shadow, а также американских радиолокационных ракет-обманок.

Если бы у Киева было больше такого оружия, то как вы думаете, больше было бы таких обстрелов? А если бы у Киева было ядерное оружие, как об этом в феврале 2022 года размечтался Зеленский? Вопрос, риторический.

Сейчас у президента Украины весенний чес. Он успел навестить Финляндию, побывал в Нидерландах. В субботу, прилетел в Италию, теперь же прибыл в Германию. Пытается заручиться поддержкой стран НАТО, чтобы на ближайшем саммите Украину пригласили в альянс документально, не только на словах.

Далеко не все этого в Европе хотят, ибо вступление Киева в НАТО это дальнейшая эскалация. После 40-минутной аудиенции в Ватикане Папа Римский вручил Зеленскому более чем символичный подарок — оливковую ветвь. Зеленский подарил понтифику разорванный выстрелом бронежилет. Не хочет пан президент быть голубем мира.

У Киева в арсенале появился неожиданный аргумент убеждения. Мол, если Киеву перестанут помогать страны Запада, то Киев перенесет боевые действия на Запад. Советник офиса президента Украины пообещал проводить теракты на территории Европы против русских. Интересно, конечно, против каких русских? Таких как иноагент Шендерович *, например, которого на одном из выступлений в Вильнюсе на этой неделе облили кетчупом? Странный довод, но, может, он сработает. Пока в Старом Свете в упор не замечают, как на территории России спецслужбы Украины проводят один за другим теракты.

На этот раз целью был выбран писатель Захар Прилепин, он не просто поддерживает Донбасс словом, но и воевал добровольцем. 6 мая его машину взорвали, погиб охранник-водитель. Сам Прилепин жив, но получил тяжелые травмы. Организатор взрыва задержан. Если задуматься, то для европейцев то, что происходит на Украине или руками украинцев, то это такая разборка где-то в третьем мире. Аборигены что-то вытворяют, иногда «жестят», но что с них взять, «дикие люди». Для Запада идет борьба за ресурсы. Для нас это борьба за собственный суверенитет, за справедливость. Почти Отечественная война. С той лишь разницей, что враг не идет на Москву, а направляет на нее свои ракеты.

Победить это зло можно только всем вместе — уверена корреспондент «Известий» Натали Графчикова. Она увидела, как находящихся в зоне спецоперации бойцов поддерживают их близкие.

* — признан иностранным агентом на территории РФ