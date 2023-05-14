Западные подачки еще не доехали: танкисты и артиллерия уничтожают неприятеля в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Шансов прорваться на этом участке фронта у ВСУ нет. Но это не значит, что они не будут пытаться.

Было бы ошибкой считать, что попытки деблокировать Артемовск со стороны ВСУ — это и есть то самое давно анонсированное контрнаступление с использованием новой Западной техники.

Во всяком случае, в атаках не замечено ни британских танков Challenger, ни немецких Leopard, ни на худой конце американских БМП M2 Bradley. Та техника, что приближалась к нашим позициям — из «старых» поставок. Вот как раз кадры отражения одной из таких попыток наступать со стороны ВСУ на Донецком фронте.

Более того, Владимир Зеленский прямо заявил, что Украина еще не готова и надо еще получить побольше западной техники и боеприпасов. Ему заочно возражают со стороны Запада — да сколько ж можно, вам и так поставили 600 разнообразных систем, видов вооружений и амуниции.

Идет такая переброска инициативы. Запад нагнетает: «Мы вам все поставили — идите и воюйте наконец!» «Нет, нет мы еще не готовы», — отвечают в Киеве.

«Хватит вам уже вооружений! Просто идите и воюйте», — продолжают настаивать на Западе. И даже указывают куда наступать — планы открыто публикуют в крупных западных изданиях.

«Не надо нас переоценивать!» — заранее стелят соломку в Киеве.

Потому что все понимают: наши войска готовились к возможным атакам, выстроены рубежи обороны. И если у Зеленского не будет шумного успеха, кто даст еще хотя бы цент ему? Тем более, что российские подразделения не просто окопались и сидят, но ведут активную оборону, то есть сами регулярно ходят в атаки.

И постоянно прореживают эти собранные с миру по нитке ресурсы для «великого контрнаступления», уничтожая склады с оружием и топливом, как вот в этом случае в Хмельницком — городе на юго-западе Украины, где по официальным сообщениям «сдетонировал элеватор». Вы верите «официальным сообщениям» из Киева? Репортаж корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Этот командир танка молится перед каждым боем. Вера в Бога помогает работать прямой наводкой. Вокруг Донецка — ситуация стабильно напряженная. Артиллерийские дуэли не стихают ни на час.

Все видно с квадрокоптера. Это сегодня — самая нужная вещь на фронте. Солдаты противника окопались на окраине. Даже фотографируются у бруствера. В него и попадет снаряд.

А пока в обе стороны летят пламенные приветы, все, кто вооружен, дожидаются широко анонсированного украинского наступления. Новейшие российские танки месят грязь, которой, впрочем, осталось уже немного.

Когда едешь на броне Т-90, нужно держаться за нее всеми возможными способами. Потому что не зря этот танк называют летающим. Он действительно имеет особенность вот так слегка порхать как бабочка над всеми ухабами!

Системы динамической и активной защиты, камеры заднего и бокового обзора, пулемет, управляемый дистанционно, — все это уже успел испробовать в бою экипаж. Механик-водитель уверяет: шансов прорваться на этом участке фронта у врага нет.

«Там техника какая-то выдвигается, но ее сразу заметно. У нас все пристреляно, грубо говоря, все осматривается и как у них движение начинается, мы просто начинаем их крыть», — замечает боец с позывным «Египет».

Танки тщательно прячут в лесу. А вместе с ними и самоходки и даже, на первый взгляд, нелепые творения мастеров из ремонтных гаражей, придуманные и сделанные на скорую руку на основе опыта боевых действий.

Вот она, военная смекалка, реализованная в металле. Автоматический миномет «Василек», поставленный на тягач МТЛБ. Ну, в просторечии его еще называют «Мотолыга».

Такой «Василек» стреляет пакетами мин по четыре штуки, а тягач позволяет возить его туда, куда не зайдет ни один минометный расчет. Пара «Васильков» на километр фронта — и головная боль врагу обеспечена.

«Так же как с асфальта на нем можно работать, также и с леса, с полей, с любой точки. Отработали здесь, кассет десять, переместились и отработали в другом месте. Так же у нас может быть от одного до пяти мест стрельбы», — командир расчета кочующего миномета с позывным «Василек».

Впрочем, и враги не дремлют, тоже придумывают что-то новое. Перед давно обещанным наступлением в воздухе носятся буквально рои дронов, которые ведут наблюдение и бросают мины — на землю, которая местами уже напоминает лунный ландшафт.