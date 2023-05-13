Крупный пожар вспыхнул на заводе в Тольятти

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

Для ликвидации огня привлечено 104 человека.

Серьезный пожар вспыхнул в покрасочном цехе завода по производству дверей в Тольятти. Согласно последним данным МЧС РФ, площадь возгорания достигла шести тысяч квадратных метров.

Известно, что при пожаре частично обрушилась кровля здания. В настоящее время к тушению огня привлечено 104 человека, 33 единицы техники и пожарный поезд.

Из здания было эвакуировано 15 человек. Погибших и пострадавших нет.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве произошел пожар возле гостиницы «Интерконтиненталь».