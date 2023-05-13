Об активизации ВСУ вдоль всей линии соприкосновения заявили в ДНР

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Украинские военные пытаются найти слабые места в обороне.

Украинские военные активизировали свои действия по всей линии соприкосновения. Об этом ТАСС рассказал советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«Стоит констатировать серьезную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения», — пояснил он.

Кроме того он добавил, что противник пытается найти в обороне слабые места, усилив действия в воздухе и в тылу.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне 13 мая ВСУ обстреляли Луганск, который отмечал день города, дальнобойными ракетами Strom Shadow, недавно переданные Украине Великобританией. Сегодня обстрел повторился и появились первые доказательства применения иностранного оружия против гражданского населения, что идет в разрез с клятвами Киева перед поставщиками.