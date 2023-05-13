Футболисты «Зенита» подняли кубок РПЛ над головой

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Церемония награждения команды с берегов Невы прошла на домашнем стадионе коллектива «Газпром Арене».

Золотыми медалями и чемпионским кубком наградили «Зенит» 13 мая, после ничейного матча с «Краснодаром». Игра завершилась со счетом 2:2.

Церемония вручения наград прошла на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арене».

После того, как футболистам вручили золотые медали, заветный кубок передали в руки капитана команды. Бразилец Дуглас Сантос поднял кубок над головой. Триумф сопровождался фейерверками и золотыми конфетти.

«Зенит» досрочно стал чемпионом 7 мая и вдвойне приятнее выиграть РПЛ в принципиально-важной игре против московского «Спартака». Игра завершилась со счетом 3:2.

«Зенит» уже в пятый раз подряд стал чемпионом России и подтвердил свою гегемонию. В истории России и СССР команда из Санкт-Петербурга становилась победителями лиг 10 раз. Именно такое количество позволяет нанести «Зениту» вторую звезду на эмблему клуба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как группа «Тату» выступала перед началом дерби двух столиц.