«Россия неизбежно победит»: Прилепин обратился к заказчикам покушения на него

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Писатель и действующий офицер Росгвардии пообещал вернуться на фронт после восстановления.

Захар Прилепин обратился к заказчикам покушения на него. Писатель и общественный деятель заявил, что они не в силах предотвратить победу России.

«Россия неизбежно однажды победит. Вы умираете за тьму», — сказал он в интервью «ФАН».

Прилепин пообещал вернуться на фронт после восстановления, которое займет минимум полгода. Также он высказался о причинах покушения на него именно в Нижегородской области после возвращения по ротации из зоны спецоперации.

«Сами понимаете, непосредственно в зоне огневого поражения искать даже сложнее в некоторых смыслах: телефонов у меня с собой никогда нет, машины совсем другие. Места дислокации постоянно меняю. Но буквально 25–27 мая пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня „ищут“. В России же неизбежно выходишь на связь — ну не уйду же я в скит. Да и что скит — там тоже геолокация есть», — пояснил Прилепин.

По словам писателя, угрозы ему начали поступать после того, как он стал принимать участие в донбасских событиях в качестве военного. До того, как семь лет назад он создал первое подразделение, сигналов не было, отметил Прилепин.

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин получил тяжелые ранения в результате подрыва его автомобиля 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Находившийся на пассажирском месте его друг и соратник Александр Шубин погиб на месте. С места происшествия Прилепин был доставлен в нижегородскую областную больницу.

Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. По горячим следам был задержан уроженец Украины, недавно получивший российское гражданство. Установлено, что ранее он был завербован украинской разведкой, где и получил задание по ликвидации Захара Прилепина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошла вторая операция Прилепина после покушения.