Семейный дубль: школьница из Новосибирской области и ее мать забеременели одновременно

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Ухажера 15-летний девочки судили за «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Девятиклассница из Маслянинского района ждет ребенка. Самой девочке 15 лет. Ее мама через три месяца тоже отправится в роддом. О том, как такое получилось сообщила газета KP.RU.

15-летняя школьница Ира* познакомилась с 21-летним молодым человеком Андреем* в социальных сетях.

«Встречались они примерно два месяца, а в декабре 2022 года Андрей пришел к нам вместе со своими родителями, и они с дочкой признались, что Ира беременна. Я, конечно, в шоке была. Но Андрей убеждал: „Иру и ребенка не брошу, женюсь, как только ей 16 исполнится, у нас будет семья“. Я немного успокоилась», — рассказала Тамара*, мама Иры.

Когда в школе узнали о беременности, женщину вызвали к директору.

Тамара рассказала, что ее дочь учится хорошо. Есть тройки, но основные оценки Иры четверки и пятерки. Учителя не стали вводить слишком жестких санкций, а напротив отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации.

Тамара отметила, что они договорились, что Ира обязательно закончит девятый класс.

Так или иначе о беременности ребенка сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних. И эта история оказалась на столе у следователей. На молодого человека завяли уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Недавно прошел суд и Андрею вынесли наказание в виде 220 часов обязательных работ.

Но на этом семейство из Маслянинского района не перестает удивлять. Через три месяца после дочери забеременела и мать.

У них многодетная семья и ребенок Тамары станет пятым. Сейчас мать и дочь готовятся к родам вместе. Андрей регулярно навещает Иру. Женщина отмечает, что про серьезность намерений молодого человека пока говорить рано. Тамара пообещала в любом случае не бросать дочь.

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* — Имена героев публикации изменены.