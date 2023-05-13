«Жених вот»: бывшая Табакова выложила свадебное фото с экс-мужем Гагариной

Фото: Instagram* / yasinitsyna

Нашлись такие, кто поверил в происходящее и поздравили пару с бракосочетанием.

Бывшая Павла Табакова Софья Синицына показала свадебные фотографии. На снимках актриса в свадебном платье сидела в автомобиле вместе с экс-супругом Полины Гагариной Дмитрием Исхаковым, который также был одет в официальный костюм.

«Всем пока», — лаконично подписала фото Синицына в социальной сети.

На следующей фотографией мужчина и женщина уже вдвоем смотрели в объектив камеры.

«Жених вот», — отметила актриса и добавила, что она дала утвердительный ответ на предложение.

В Сети сразу же начались обсуждения происходящего. Некоторые решили, что Софья и Дмитрий пересеклись на съемках и это постановочные кадры, но нашлись и такие, кто поверил в происходящее и поздравили пару с браком.

«Не знаю ничего, но мне нравится»

«Это съемки. Он ей не нужен. Она знатная охотница»,

«О! Здорово и радостно! Поздравляю!» — написали подписчики знаменитости.

Так как у Исхакова тоже все с чувством юмора хорошо, он прокомментировал публикацию в своем профиле не менее ироничной подписью.

«Наш брак не выдержал испытание временем (хотя мы очень работали над отношениями с семейными тарологами и хиропрактиками). В общем, мы расстались друзьями (нет). Но я не могу быть долго один. Простите!» — поделился артист.

Дмитрий Исхаков был избранником Полины Гагариной с 2012 года. В 2014-м они поженились, а в 2017-м стали родителями. Однако идиллия закончилась летом 2021 года, пара распалась.

Отношения Павла Табакова и Софьи Синицыной закончились еще до рождения их общего ребенка. Знаменитость рассказывала, что назвала дочь в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Полина Гагарина высказалась о романе с Дмитрием Исхаковым.

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