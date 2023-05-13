Богомаз: при крушении вертолета в Клинцах пострадала женщина

Губернатор Богомаз рассказал об одном пострадавшем и поврежденных домах при крушении вертолета в Брянске

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

Из-за крушения вертолета в Клинцах в Брянской области пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу», — написал Богомаз в социальной сети.

Также глава региона рассказал, что повреждены оказались пять домов. На данный момент на месте разрушений работают оперативные службы.

Как стало известно 5-tv.ru, женщину госпитализировали, предположительно, из-за того, что на дом упали винты. По словам источника, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Днем 13 мая стало известно, что вертолет разбился в Клинцах. Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет под Брянском начал гореть и раскалываться на части после громкого хлопка еще в небе.