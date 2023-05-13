Тарасов в Африке? Бузова прокомментировала участие бывшего в своем шоу

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Кто именно распускает слухи об этом? И что происходит между бывшими любовниками?

Певица Ольга Бузова прокомментировала слухи о том, что ее бывший муж футболист Дмитрий Тарасов собирается принять участие в съемках нового сезона ее реалити-шоу «Новые звезды в Африке». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, фанаты просто заваливают ее сообщениями о том, что ее экс уже пакует чемоданы.

«Впервые прокомментирую это, и поставим крест на Дмитрии Тарасове», — написала знаменитость.

Она напомнила, что хоть все эти разговоры и поднимают рейтинги, но она этого не делала. Более того, приход Тарасова в шоу — полная чушь. Бузова предположила, что хайп на ее шоу хочет сорвать кое-кто другой.

«Дим, а можно придумать что-то более интересное? Использовать меня уже как-то моветон. Жена то ревнует. А мы все знаем, как ты любишь им изменять», — заключила артистка.

Поводом для возобновления сплетен об этой парочек стало интервью Тарасова, где он признался, что у них с Бузовой был брачный контракт из-за отсутствия доверия и опроверг обвинения в том, что вел двойную жизнь, будучи женатым на певице, назвав это «откровенной ложью».

Также спортсмен заявил, что в свое время она, будучи на пике популярности, отказывалась рекламировать его футбольный проект. А ведь, как жена, она должна была поддерживать его карьеру, считает Тарасов.

Бузова и Тарасов развелись с громким скандалом в 2016 году. Она обвинила его в домашнем насилии и меркантильности, а Дмитрий попросил вернуть экс-супругу подаренный им автомобиль. С момента разрыва между бывшими напряженные отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Бузова подколола Тарасова насчет ее творчества и его детей.