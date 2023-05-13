Бастрыкин заявил о фактах коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

Председатель СК Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Глава Следственного комитета указал на «мошеннические схемы» в сфере оборонной промышленности и отметил, что «дальше ехать некуда».

Корпорации при выполнении гособоронзаказа допускают факты коррупции и воровства. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

«Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда», — сказал Бастрыкин.

Какие именно корпорации уличены в коррупции, глава СК не уточнил.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в случае объявления в стране военного положения на предприятиях, срывающих сроки выполнения государственного оборонного заказа, будет вводиться внешнее управление.

В таких компаниях будут приостанавливать права акционеров и полномочия руководства. Внешнее управление для таких предприятий будет вводить Минпромторг РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выразил надежду на полное исполнение гособоронзаказа в 2023 году. Глава государства подчеркнул, что обеспечение российской армии оружием, боеприпасами и снаряжением в кратчайшие сроки и в необходимом объеме — ключевая задача предприятий ОПК.