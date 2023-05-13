«Был верен телевидению до конца дней»: Александр Пономарев об Эдуарде Сагалеве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Chernov; Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Президент ассоциации телерадиовещателей и телеведущий Эдуард Сагалаев скончался на 77-м году жизни. Коллеги и близкие друзья продолжают выражать свои соболезнования.

Сегодня не стало известного советского и российского телеведущего и журналиста Эдуарда Сагалаева. На протяжении всего дня знаменитости, друзья и коллеги по перу вспоминают его заслуги. Член Академии российского телевидения, первый заместитель генерального директора АНО «Общественное телевидение России» Александр Пономарев рассказал в комментарии 5-tv.ru, что Сагалев был для него крестным и в прямом смысле, и по профессии.

«Человеком он был замечательным. Он был чрезвычайно талантливым, очень эрудированным, хорошо образованным и чувствующим новое. Он был человеком, который олицетворяется с эпохой, эпохой нового телевидения — открытого, честного и народного. Он один из его центральных и ярких создателей», — рассказал продюсер Пономарев.

Деятель советского и российского телевидения добавил, что Сагалаев отдавал всего себя телевидению и был верен ему до конца своих дней.

«До последнего был человеком энергичным и действующим. Вечная ему память», — заключил собеседник 5-tv.ru.

Эдуард Сагалаев является заслуженным журналистом России и лауреатом Госпремии СССР. А в 2002 году он получил специальный приз ТЭФИ. Вспоминая Сагалаева, тележурналист Дмитрий Киселев назвал его учителем ныне известных деятелей ТВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заслугах президента ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева.