Минобороны РФ: наносившие удары по предприятиям в Луганске самолеты ВСУ сбиты

Фото, видео: Смирнов Василий. / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В Минобороны РФ отчитались об обстановке в зоне спецоперации. Так, 12 мая самолеты Вооруженных сил Украины атаковали предприятия в Луганске. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

«Боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам», — говорит Конашенков.

По его словам, для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow. Хотя Лондон не раз заявлял, что эти крылатые ракеты никогда не будут применены по гражданским объектам.

В результате удара на территории этих предприятий начался сильный пожар, были разрушены несколько жилых домов, а также пострадали мирные жители, в том числе шесть детей. Сейчас они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.

Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ обстреляли Луганск ракетами англо-французского производства.